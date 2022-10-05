Хозяин секонд-хенда в Белгороде рассказал об инциденте с летними вещами для беженцев

Ранее «Скорая молодёжная помощь» рассказала, что владелец одного из секонд-хендов пожелал передать партию одежды для беженцев. Магазин перебрал вещи и разложил по размерам. Однако, по данным волонтёров, большая часть одежды была летней.
Забирать вещи волонтёры отказались, так как людям в настоящий момент необходима тёплая одежда.
Мы связались с Сергеем, владельцем этого секонд-хенда. По словам мужчины, волонтёрам предложили забрать около тонны вещей для беженцев. До этого вещи отправляли в Мелитополь, сейчас такой возможности нет.
У нас остались вещи, что не продаём, мы оставляем. Мы их храним и отправляем в Мелитополь. В этот раз туда оправить не получилось. Собралось около тонны вещей. Нам дали контакты волонтёров, позвонили им, сказали, что у нас лежат вещи, все в мешках по 20 кг. «Если надо, там и летняя, и зимняя одежда и обувь. Если нужно, приезжайте, забирайте».
Сергей, владелец секонд-хенда
Приехав, волонтёры отказались забирать вещи, заявив, что там только летняя одежда, рассказывает Сергей.
Меня на работе не было, была продавец. Волонтёры приехали и сказали: «Да тут всё летнее, нужно всё перебрать». Магазин забит, где вы собираетесь их перебирать? Я говорю: «Забирайте всё, но там не надо ничего перебирать». Они ушли и выставили нас, как будто нам некуда было деть эти вещи, хотели избавиться просто от них. Ну как это некуда деть? Я бесплатно отдаю вещи, не продаю. Там было всё — летнее и зимнее. Хотели помочь, а получилось так.
Сергей, владелец секонд-хенда
Также Сергей отметил, что состоит в волонтёрской группе, которая помогает российским военным. Мужчина неоднократно помогал с доставкой и закупкой гуманитарной помощи.