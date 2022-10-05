Харцызский канатный завод: Стальные связи с Россией

У истоков династии Комаровых-Ледниченко стояли женщины. Фаина Леонидовна и Мария Александровна приехали в Донбасс из разных регионов, да так и остались жить в Харцызске, создав свои семьи. Общая продолжительность стажа их трудовой династии — 191 год. Столько же составляет и общий стаж династии Ковалевых-Левченко, основанной Анатолием Кирилловичем Ковалевым. А вот общий трудовой стаж династии Татарчук-Пушко, также основанной женщиной, составляет 192 года.На заводе трудятся и несколько других династий, общий стаж которых немного меньше, однако и он превышает 140–166 лет.