Губернатор Гладков поздравил белгородских педагогов с профессиональным праздником

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей официальной странице в соцсети поздравил педагогов с профессиональным праздником.
Хочется сказать вам самые добрые и тёплые слова. Вы учите всех нас видеть главное и говорить правду. Поэтому так ненавидят вас наши враги. Вы учите видеть светлое и прекрасное, поэтому так любят вас наши дети и помним всю жизнь мы, взрослые. Вы открываете перед нашими детьми целый мир. Учите их решать любую, даже самую сложную задачу.
Вячеслав Гладков
Также губернатор поблагодарил педагогов за труд.
Редакция «Бел.Ру» выяснила, что родители и дети будут дарить преподавателям в честь профессионального праздника. Белгородцы решили действовать «по классике» и подарить учителям цветы и конфеты.