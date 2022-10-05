Гладкову рассказали о брошенных и мёртвых животных в белгородском селе

Во время эфира «10 вопросов губернатору» 5 октября белгородка рассказала Вячеславу Гладкову, что в Логачёвке осталось много коров: «Много голодных и мёртвых животных».
Я бы не драматизировал. Читаешь сообщение — практически апокалипсис. Ситуация сложная, но мы уже за 7,5 месяца отработали с главами процедуру. Если есть проблемы с домашними животными, коровами, козами, даже собаками и кошками, главы муниципальных образований им помогают. Если есть житель с конкретным примером, я был бы благодарен, чтобы вы мне об этом рассказали.
Вячеслав Гладков
По словам Гладкова, животных на содержание отдают фермерам, помогают им с кормами. Некоторых животных местные жители продают. Собак и кошек пристраивают в приюты.
Напомним, что Логачёвку ВСУ обстреляли 21 сентября.