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Гладкову рассказали о брошенных и мёртвых животных в белгородском селе

5 октября 17:18
Фото: 1MI
По словам белгородки, в обстрелянной Логачёвке осталось много коров.

Во время эфира «10 вопросов губернатору» 5 октября белгородка рассказала Вячеславу Гладкову, что в Логачёвке осталось много коров: «Много голодных и мёртвых животных».

Я бы не драматизировал. Читаешь сообщение — практически апокалипсис. Ситуация сложная, но мы уже за 7,5 месяца отработали с главами процедуру. Если есть проблемы с домашними животными, коровами, козами, даже собаками и кошками, главы муниципальных образований им помогают. Если есть житель с конкретным примером, я был бы благодарен, чтобы вы мне об этом рассказали.
Вячеслав Гладков

По словам Гладкова, животных на содержание отдают фермерам, помогают им с кормами. Некоторых животных местные жители продают. Собак и кошек пристраивают в приюты.

Напомним, что Логачёвку ВСУ обстреляли 21 сентября.

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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Обстрел Логачёвки#Животные#Алина Харина
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