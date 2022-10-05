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Гладков рассказал о состоянии потерявшего пальцы после взрыва гранаты подростка

5 октября 10:33
Фото: правительство Белгородской области
Инцидент произошёл в ночь на 5 октября в Шебекинском горокруге. Пострадавший находится в больнице.

Губернатор Белгородской области рассказал подробности о ночном происшествии в селе Сурково. Там в руках у 16-летнего подростка подорвался запал гранаты. В итоге частично оторвало три пальца на руке.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Следственные органы узнают, откуда у ребёнка оказался запал от гранаты.

Вячеслав Гладков обратился с просьбой ко всем взрослым, чтобы они уделяли особенное внимание детям, тому, где они находятся и чем занимаются, особенно когда в школах ввели дистанционное обучение.

Напомните им, что нельзя брать в руки опасные предметы! Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112.
Вячеслав Гладков

 

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#Происшествия#Губернатор#Шебекинский горокруг#В руках подростка взорвалась граната#Состояние здоровья#Наталья Корявых
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