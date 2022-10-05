Гладков рассказал о состоянии потерявшего пальцы после взрыва гранаты подростка

Губернатор Белгородской области рассказал подробности о ночном происшествии в селе Сурково. Там в руках у 16-летнего подростка подорвался запал гранаты. В итоге частично оторвало три пальца на руке.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Следственные органы узнают, откуда у ребёнка оказался запал от гранаты.
Вячеслав Гладков обратился с просьбой ко всем взрослым, чтобы они уделяли особенное внимание детям, тому, где они находятся и чем занимаются, особенно когда в школах ввели дистанционное обучение.
Напомните им, что нельзя брать в руки опасные предметы! Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112.
Вячеслав Гладков