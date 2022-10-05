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Гладков поможет белгородцам встретиться с мобилизованными родственниками

5 октября 07:24
Фото: 1MI
Губернатор заявил, что попытается договориться о встречах в военных частях.

Во время прямого эфира 4 октября губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему белгородцам запрещают встречаться с мобилизованными родственниками в воинских частях.

Это воинская часть, режимный объект. Попытаются договориться, чтобы в выходные можно было устраивать такие встречи. За подробностями обращайтесь к главе города и района, в котором вы живёте.
Вячеслав Гладков

Региональные власти решили поддержать мобилизованных и выплатят им по 100 тысяч рублей. Также меры социальной поддержки разрабатывают и для семей военнослужащих. Власти прорабатывают вопрос компенсации оплаты коммунальных услуг. Подробнее о том, какие выплаты получат семьи мобилизованных, можно узнать в материале «Бел.Ру».

Какие выплаты получат семьи мобилизованных белгородцев
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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Гладков#Порядок частичной мобилизации#Анастасия Федосеенко
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