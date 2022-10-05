Гладков поможет белгородцам встретиться с мобилизованными родственниками

Региональные власти решили поддержать мобилизованных и выплатят им по 100 тысяч рублей. Также меры социальной поддержки разрабатывают и для семей военнослужащих. Власти прорабатывают вопрос компенсации оплаты коммунальных услуг. Подробнее о том, какие выплаты получат семьи мобилизованных, можно узнать в материале «Бел.Ру».