Гладков поможет белгородцам встретиться с мобилизованными родственниками

Во время прямого эфира 4 октября губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему белгородцам запрещают встречаться с мобилизованными родственниками в воинских частях.
Это воинская часть, режимный объект. Попытаются договориться, чтобы в выходные можно было устраивать такие встречи. За подробностями обращайтесь к главе города и района, в котором вы живёте.
Вячеслав Гладков
Региональные власти решили поддержать мобилизованных и выплатят им по 100 тысяч рублей. Также меры социальной поддержки разрабатывают и для семей военнослужащих. Власти прорабатывают вопрос компенсации оплаты коммунальных услуг. Подробнее о том, какие выплаты получат семьи мобилизованных, можно узнать в материале «Бел.Ру».