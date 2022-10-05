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Гладков объяснил, почему в Шебекино не эвакуируют улицу рядом с границей

5 октября 08:38
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
По словам губернатора, людей вывозят только из тех мест, где опасно или происходят обстрелы. Эвакуировать жителей дальней улицы в Шебекино власти не планируют.

В прямом эфире 4 октября у губернатора Вячеслава Гладкова спросили, будет ли эвакуация улицы в Шебекино, которая находится в паре километров от границы.

Планов таких нет, очень многие села находятся ещё ближе.
Вячеслав Гладков

Губернатор пояснил, что эвакуация происходит только в тех местах, где опасно или происходят обстрелы. Там решения о вывозе людей из сёл происходят достаточно быстро.

Напомним, в конце сентября ВСУ обстреливали сёла Зиборовка и Вознесеновка в Шебекинском горокруге. В последнем повреждения получили пять домов и три машины.

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#Анастасия Федосеенко#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Шебекино#Эвакуация#Гладков
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