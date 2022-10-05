Гладков объяснил, почему в Шебекино не эвакуируют улицу рядом с границей

В прямом эфире 4 октября у губернатора Вячеслава Гладкова спросили, будет ли эвакуация улицы в Шебекино, которая находится в паре километров от границы.
Планов таких нет, очень многие села находятся ещё ближе.
Вячеслав Гладков
Губернатор пояснил, что эвакуация происходит только в тех местах, где опасно или происходят обстрелы. Там решения о вывозе людей из сёл происходят достаточно быстро.
Напомним, в конце сентября ВСУ обстреливали сёла Зиборовка и Вознесеновка в Шебекинском горокруге. В последнем повреждения получили пять домов и три машины.