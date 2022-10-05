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Гладков: Чувствую себя как главный новогодний злодей

5 октября 07:13
Фото: 1MI

Губернатор объяснил, как будут праздновать Новый год в Белгороде

Глава региона принимает позицию, что установка катка — это растрата денег. При этом чиновник отметил, что в городе будут старые украшения. Закупать новые власти не планируют.

В прямом эфире 4 октября губернатора Вячеслава Гладкова попросили установить в Белгороде на Новый год хотя бы небольшую ёлку.

Уже чувствую себя как главный злодей новогодний. А недавно говорили, что много фестивалей, не до этого. Ситуация сложная, напряжение в обществе есть. Не учитывать это нельзя. Если люди считают, что каток, например, это растрата денег — я приму эту позицию. От новогодних праздников никто не отказывается, мы отказались от трат на дополнительные украшения.
Вячеслав Гладков

При этом чиновник отметил, что Белгород украсят старыми новогодними игрушками.

Напомним, ранее губернатор заявил, что на Соборной площади в Белгороде не будут устанавливать крытый каток в целях экономии. Тратить сэкономленные деньги на нужды российской армии не будут.

Редакция «Бел.Ру» проводит опрос, где собирает мнения белгородцев о необходимости устанавливать в городе новогоднюю ёлку. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Опрос: Нужно ли в 2022 году устанавливать в Белгороде главную новогоднюю ёлку?
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#Анастасия Федосеенко#Город#Эксклюзив#Губернатор#Белгород#Новости Белгорода#Гладков
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