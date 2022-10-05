Евтушенко: По одному желанию жителя установить камеру на дороге не получится

По словам чиновника, перед установкой камеры нужно обратиться к владельцу дороги. Это либо муниципалитет, либо Упрдор «Россия».
Камеры в первую очередь устанавливают в местах концентрации ДТП, в местах профилактики (высокоскоростные дороги) и местах, приближённых к школам.
Все локации установки систем согласовываются с сотрудниками ГИБДД. И только на основании анализа ситуации в районе или на данной улице выбираются места для монтажа.
Просто по одному желанию жителя установить камеру не получится. Нужно провести комплекс мероприятий, чтобы обосновать и необходимость, и возможность установки камеры в том или ином месте.
Сергей Евтушенко
Напомним, чиновник сообщил, что камеры возвращаются на высокоинтенсивные дороги второй категории. Также увеличат количество систем фотовидеофиксации на федеральных дорогах.