Евгений Савченко предложил создать запасы мясных консервов и запретить импорт мяса

По мнению Евгения Савченко, сейчас особенно необходим стратегический продовольственный запас. Помимо этого, на полную мощь удастся запустить производство консервированной продукции в стране и решить проблему с избыточным производством птицы и свинины, уверен сенатор. Экс-губернатор добавил, что также получится создать на будущее «эффективный антиинфляционный интервенционный инструмент для регулирования цен на рынке мясной продукции», приводит его слова издание.