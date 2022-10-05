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Евгений Савченко предложил создать запасы мясных консервов и запретить импорт мяса

5 октября 10:04
Фото: страница Евгения Савченко во «ВКонтакте»
Сенатор считает, что сейчас стратегический продовольственный запас особенно необходим. Помимо этого, на полную мощь удастся запустить производство консервированной продукции и сбыть излишки сырья, заявил Евгений Савченко. С этим предложением он выступил в Совфеде накануне, сообщает «Интерфакс».

Экс-губернатор Белгородской области и действующий сенатор Совета Федерации Евгений Савченко предложил создать дополнительный госрезерв мясных консервов. Свою инициативу он обосновал накануне в ходе выступления в Совфеде.

По мнению Евгения Савченко, сейчас особенно необходим стратегический продовольственный запас. Помимо этого, на полную мощь удастся запустить производство консервированной продукции в стране и решить проблему с избыточным производством птицы и свинины, уверен сенатор. Экс-губернатор добавил, что также получится создать на будущее «эффективный антиинфляционный интервенционный инструмент для регулирования цен на рынке мясной продукции», приводит его слова издание.

Савченко предложил рассмотреть этот вопрос правительству РФ и выделить деньги на создание дополнительных государственных резервов мясных и мясорастительных консервированных продуктов.

Сенатор выступил и с другой инициативой. Евгений Савченко предложил полностью запретить импорт мяса, даже из дружественных стран. По мнению экс-губернатора, данные меры позволят поддержать отрасль.

Ранее Евгений Савченко предлагал открывать персональные счета для россиян на 6 млн рублей, ввести в РФ новую валюту — алтын, а также широко внедрять в стране офисы семейных врачей.

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#Инна Рогова#Общество#Евгений Савченко#Совет Федерации#Сенатор#Импорт#Мясо#Резерв#Консервы
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