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Эксперты ИРИ назвали важные достижения Ленинградской области за 20 лет

5 октября 13:49
Холдинг 1MI совместно с АНО «ИРИ» воплощают в жизнь нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Эксперты, сотрудники СМИ и социологи устанавливают современные исторические события, которые сильнее других отразились на подрастающем поколении.

Основные вопросы интервьюеров были обращены в адрес участников фокус-групп по всей Российской Федерации. Об этом информирует tagilcity.ru.

Сейчас фокус внимания попал на Ленинградскую область, хранящую свидетельства имперской славы государства.

У Ленинградской области огромный промышленный потенциал. В последние годы на ее территории запускают десятки дополнительных производств. К примеру, в Волховском районе появился завод по выпуску строительных конструкций и комплектов готовых зданий на основе панелей из перекрестно-клееной древесины по технологии CLT. А на Ладожском домостроительном комбинате изготавливают конструкции для возведения жилых и промышленных зданий.

В нынешнем году Ленинградская область попала в первую тройку лидеров Российской Федерации по сдаче готового жилья. С начала года в регионе успели сдать 1,1 миллиона квадратных метров жилой площади. Власти решают вопрос обманутых дольщиков.

В 2021 году 56 застройщиков трудились по эскроу-счетам. Такой подход снижает риски обмана людей. Министерство строительства обещает полностью решить проблему долгостроев в Ленинградской области до будущего года.

 

Регион известен еще и как рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий. В 2020 году в селе Усть-Луга Кингисеппского района запустили производство консервов без термической обработки. В Ленинградской области производят кофе. Например, в Новосаратовке Всеволожского района работает завод по изготовлению растворимого кофе «Орими».

Одними из крупнейших инвестпроектов, воплощенных в жизнь в Ленинградской области, являются «Северный поток» и «Балтийская трубопроводная система — 2».

В регионе в этом году более двух миллиардов рублей направили на капремонт местных больниц и клиник. В Кудрово собирают открыть дополнительную поликлинику. Во всеволожскую и кингисеппскую поликлиники привезли мультиспиральный 32-срезовый компьютерный томограф. Новые аппараты УЗИ появились в женской консультации и поликлинике Тосно. По результатам минувшего года Ленинградская область оказалась лидером по реализации национального проекта «Здравоохранение».

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