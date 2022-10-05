Эксперты ИРИ назвали важные достижения Ленинградской области за 20 лет

Основные вопросы интервьюеров были обращены в адрес участников фокус-групп по всей Российской Федерации. Об этом информирует tagilcity.ru.
Сейчас фокус внимания попал на Ленинградскую область, хранящую свидетельства имперской славы государства.
У Ленинградской области огромный промышленный потенциал. В последние годы на ее территории запускают десятки дополнительных производств. К примеру, в Волховском районе появился завод по выпуску строительных конструкций и комплектов готовых зданий на основе панелей из перекрестно-клееной древесины по технологии CLT. А на Ладожском домостроительном комбинате изготавливают конструкции для возведения жилых и промышленных зданий.
В нынешнем году Ленинградская область попала в первую тройку лидеров Российской Федерации по сдаче готового жилья. С начала года в регионе успели сдать 1,1 миллиона квадратных метров жилой площади. Власти решают вопрос обманутых дольщиков.
В 2021 году 56 застройщиков трудились по эскроу-счетам. Такой подход снижает риски обмана людей. Министерство строительства обещает полностью решить проблему долгостроев в Ленинградской области до будущего года.
Регион известен еще и как рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий. В 2020 году в селе Усть-Луга Кингисеппского района запустили производство консервов без термической обработки. В Ленинградской области производят кофе. Например, в Новосаратовке Всеволожского района работает завод по изготовлению растворимого кофе «Орими».
Одними из крупнейших инвестпроектов, воплощенных в жизнь в Ленинградской области, являются «Северный поток» и «Балтийская трубопроводная система — 2».
В регионе в этом году более двух миллиардов рублей направили на капремонт местных больниц и клиник. В Кудрово собирают открыть дополнительную поликлинику. Во всеволожскую и кингисеппскую поликлиники привезли мультиспиральный 32-срезовый компьютерный томограф. Новые аппараты УЗИ появились в женской консультации и поликлинике Тосно. По результатам минувшего года Ленинградская область оказалась лидером по реализации национального проекта «Здравоохранение».