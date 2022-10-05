Эксперты ИРИ назвали важные достижения Ленинградской области за 20 лет

В регионе в этом году более двух миллиардов рублей направили на капремонт местных больниц и клиник. В Кудрово собирают открыть дополнительную поликлинику. Во всеволожскую и кингисеппскую поликлиники привезли мультиспиральный 32-срезовый компьютерный томограф. Новые аппараты УЗИ появились в женской консультации и поликлинике Тосно. По результатам минувшего года Ленинградская область оказалась лидером по реализации национального проекта «Здравоохранение».