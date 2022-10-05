Достижения Курской области попали в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Курск был удостоен в 2005 году звания «Город воинской славы» за тот героизм, который его воины и жители проявили во время Великой Отечественной войны. Героями СССР стали 245 жителей Курской области, а еще 85 граждан получили почетные звания полных кавалеров ордена Славы.