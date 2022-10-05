Достижения Курской области попали в проект «20 главных событий России за 20 лет»

В фокусе внимания авторов масштабного национального проекта оказался регион, у которого древняя история и очень живописная природа. Речь пойдет о Курской области, пишет tagilcity.ru.
Курск был удостоен в 2005 году звания «Город воинской славы» за тот героизм, который его воины и жители проявили во время Великой Отечественной войны. Героями СССР стали 245 жителей Курской области, а еще 85 граждан получили почетные звания полных кавалеров ордена Славы.
На территории мемориального комплекса «Курская дуга» установили памятную стелу «Курск — город воинской славы». Здесь располагаются также: аллея военной техники и триумфальная арка, храм Святого Георгия Победоносца и памятник маршалу Жукову.
Курская область давно прославилась своим перинатальным центром. Этот современный объект инфраструктуры был возведен в течение двух лет в рамках нацпроекта «Здоровье». Общая стоимость строительства нового медицинского учреждения достигла двух миллиардов рублей.
Первоклассная оснащенность перинатального центра и высокая квалификация его медицинских сотрудников позволяют выхаживать младенцев, у которых даже экстремально низкий вес — от 500 граммов. Уровень смертности среди новорожденных в итоге сократился в Курской области втрое, подчеркнули авторы проекта.
Следует отметить, что в ходе реализации федерального проекта «Здоровье» в регионе активно ремонтируют сегодня старые поликлиники и строят новые.
Власти региона уделяют огромное внимание спорту. На северо-западе Курска ранее сдали в эксплуатацию «Арену» — спорткомплекс, оснащенный искусственным катком. Здесь круглый год проходят тренировки хоккеистов, конькобежцев и фигуристов.
На территории парка КЗТЗ открыли международную детскую теннисную академию. Юным спортсменам предоставили возможность заниматься на восьми кортах. Кроме того, здесь есть все условия, необходимые для проведения турниров по теннису.
В Курской области ремонтируют и строят также средние образовательные учреждения — они получают технологичные кабинеты и бассейны. На протяжении ближайших двух лет в регионе планируют провести ремонтные работы в 39 школах, резюмировали авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет».