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До конца года на дорогах Белгородской области установят более 70 видеокамер

5 октября 07:31
Фото: 1MI
Всего на территории региона работает 474 прибора фотовидеофиксации. До конца года арсенал пополнится. Об этом сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

По словам чиновника, в текущем году на территории Белгородской области всего установят 149 приборов фотовидеофиксации. Из них порядка 70 уже смонтированы. Они фиксируют мгновенную скорость. До середины ноября установят ещё более 70 единиц.

Как отметил чиновник, это необходимо, чтобы уменьшить количество ДТП на дорогах. Всего на сегодняшний день в области работает 474 прибора фотовидеофиксации.

Напомним, в Белгородской области тестируют два прибора контроля скорости в движении. Их установили на легковые автомобили, которые курсируют по региону и фиксируют нарушения.

Если опыт будет удачным, практику растиражируют.

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