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Число поступающих в белгородские вузы из других регионов сократилось почти вдвое

5 октября 10:13
Фото: 1MI
В 2022 году в регион приехали учиться всего 1,8 тыс. человек из других городов, пишет Go31.ru.

Приток поступающих из других регионов в Белгородскую область уменьшился почти вдвое. В 2022 году в вузы области поступили всего 1,8 тыс. человек. В 2021 году число поступивших равнялось 3,1 тыс. человек.

Примечательно, что несмотря на эти данные, студентов-иностранцев в области стало больше. Если в 2017 году их было немногим более 1 тыс., то в 2022 году число выросло до 2,3 тыс. студентов.

Также в регионе выросло количество бюджетных мест. В 2017 году число составляло почти 6,2 тыс., а в 2022 году выросло до показателя 7,4 тыс. Аналогичная ситуация с первокурсниками.

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#Образование#Студенты из других регионов#Статистика#Министерство образования#Наталья Корявых
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