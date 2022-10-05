Число поступающих в белгородские вузы из других регионов сократилось почти вдвое

Приток поступающих из других регионов в Белгородскую область уменьшился почти вдвое. В 2022 году в вузы области поступили всего 1,8 тыс. человек. В 2021 году число поступивших равнялось 3,1 тыс. человек.
Примечательно, что несмотря на эти данные, студентов-иностранцев в области стало больше. Если в 2017 году их было немногим более 1 тыс., то в 2022 году число выросло до 2,3 тыс. студентов.
Также в регионе выросло количество бюджетных мест. В 2017 году число составляло почти 6,2 тыс., а в 2022 году выросло до показателя 7,4 тыс. Аналогичная ситуация с первокурсниками.