Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Благодаря «Стальному дереву» открыли театральный проект помощи животным

5 октября 13:33
Фото: Стойленский ГОК
В Старооскольском театре для детей и молодежи им. Б. Равенских состоялась премьера спектакля «До свидания, овраг!» по одноименной повести Константина Сергеенко, в которой главные герои — бездомные собаки, живущие в овраге на окраине города.

Постановка спектакля стала возможна благодаря победе сотрудников театра в грантовом конкурсе «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа. Спектакль поможет привлечь внимание общественности к деятельности фонда помощи животным «Умка», а также научить детей бережному отношению к питомцам.

Авторы проекта — режиссер-постановщик Старооскольского театра Антон Дегтяренко и актриса Марина Федорищева.  Работа над постановкой, где все роли исполняют ученики детской театральной студии, шла полгода. Средства гранта были направлены на изготовление декораций и реквизита, приобретение современного музыкального и светового оборудования, пошив костюмов, а также оплату работы педагогов по актерскому мастерству, сценической речи, танцу.

Фото: Стойленский ГОК

Премьера спектакля прошла на новой сценической площадке театра — «Подушечной сцене», созданной для выступлений учеников детской театральной студии.

Зрители премьеры «До свидания, овраг!», показ которого планируется проводить регулярно, смогли не только увидеть пронзительную творческую работу юных актеров, но и оказать благотворительную поддержку фонду помощи бездомным животным «Умка». Все вырученные средства от спектаклей театр будет передавать в фонды защиты животных.

Читайте также:
Сотрудники Стойленского ГОКа поучаствовали в соревнованиях по северной ходьбеНа Стойленском ГОКе наградили лучших слесарей-ремонтниковСтойленский ГОК запустил новый профориентационный проект «Стойленцы NEXT»
#Общество#Старй оскол#Стойленский ГОК#Программа «Стальное дерево»#Спектакль
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18