Благодаря «Стальному дереву» открыли театральный проект помощи животным

Авторы проекта — режиссер-постановщик Старооскольского театра Антон Дегтяренко и актриса Марина Федорищева. Работа над постановкой, где все роли исполняют ученики детской театральной студии, шла полгода. Средства гранта были направлены на изготовление декораций и реквизита, приобретение современного музыкального и светового оборудования, пошив костюмов, а также оплату работы педагогов по актерскому мастерству, сценической речи, танцу.