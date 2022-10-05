Благодаря «Стальному дереву» открыли театральный проект помощи животным

Постановка спектакля стала возможна благодаря победе сотрудников театра в грантовом конкурсе «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа. Спектакль поможет привлечь внимание общественности к деятельности фонда помощи животным «Умка», а также научить детей бережному отношению к питомцам.
Авторы проекта — режиссер-постановщик Старооскольского театра Антон Дегтяренко и актриса Марина Федорищева. Работа над постановкой, где все роли исполняют ученики детской театральной студии, шла полгода. Средства гранта были направлены на изготовление декораций и реквизита, приобретение современного музыкального и светового оборудования, пошив костюмов, а также оплату работы педагогов по актерскому мастерству, сценической речи, танцу.
Премьера спектакля прошла на новой сценической площадке театра — «Подушечной сцене», созданной для выступлений учеников детской театральной студии.
Зрители премьеры «До свидания, овраг!», показ которого планируется проводить регулярно, смогли не только увидеть пронзительную творческую работу юных актеров, но и оказать благотворительную поддержку фонду помощи бездомным животным «Умка». Все вырученные средства от спектаклей театр будет передавать в фонды защиты животных.