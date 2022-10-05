Белгородцы против установки главной новогодней ёлки на Соборной площади

Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, нужно ли в текущем году устанавливать в Белгороде на Соборной площади новогоднюю ёлку. Мы провели опросы среди наших читателей на сайте и в социальных сетях. В голосовании приняли участие 5111 человек.
Больше половины респондентов, 3233 человека, ответили, что в текущем году ёлку устанавливать не нужно — в этом году не до праздника.
За установку ёлки проголосовали 1500 человек. 378 человек ответили, что им всё равно, будет ёлка на Соборной площади или нет.
Напомним, что 3 октября в ходе традиционного вечернего прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что от установки ёлки в Белгороде могут отказаться. В настоящий момент окончательное решение о судьбе главного новогоднего дерева не приняли, всё будет зависеть от оперативной обстановки.
Однако уже известно, что в городе в 2022 году не будут устанавливать каток на площади и закупать новогодние декорации для города.