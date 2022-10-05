Белгородцы против установки главной новогодней ёлки на Соборной площади

Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, нужно ли в текущем году устанавливать в Белгороде на Соборной площади новогоднюю ёлку. Мы провели опросы среди наших читателей на сайте и в социальных сетях. В голосовании приняли участие 5111 человек.