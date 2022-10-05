Белгородцы могут обжаловать ошибочное решение о призыве на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появилась возможность обжаловать решение о призыве по частичной мобилизации. Для этого нужно прежде всего зарегистрироваться на портале. После — задать вопрос роботу Максу или выбрать опцию «Обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации».
Далее следует выбрать, на каком основании человеку полагается отсрочка: здоровье, образование, трудовая деятельность или другие причины. При этом необходимо будет прикрепить подтверждающие документы.
После потребуется проверить и подтвердить паспортные и контактные данные, указать, где сейчас находится мобилизованный, загрузить фото или скан повестки и заполнить данные о военном билете.
Примечательно, что сделать это может не только сам мобилизованный — жалобу могут отправить и за него.
Напомним, что отсрочка по частичной мобилизации полагается по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, а также если мужчина — студент или трудится в важной для экономики сфере. Подробности — в материале.