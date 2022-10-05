Белгородцы могут обжаловать ошибочное решение о призыве на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появилась возможность обжаловать решение о призыве по частичной мобилизации. Для этого нужно прежде всего зарегистрироваться на портале. После — задать вопрос роботу Максу или выбрать опцию «Обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации».