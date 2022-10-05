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Белгородские моржи опасаются изменений на городском пляже

5 октября 13:04
Фото: 1MI
Общественники из «Клуба закаливания „Белгородец“» обеспокоены, что их работа изменится в связи с реконструкцией пляжа. Власти согласились оказать необходимую поддержку, написал мэр Иванов в своём телеграм-канале.

Мэр Белгорода Антон Иванов пообещал оказать содействие сохранению «Клуба закаливания „Белгородец“». Общественники обеспокоены, что их работа изменится в связи с реконструкцией пляжа на берегу Северского Донца.

Ежегодно в клубе занимаются порядка 200 человек разных возрастов. Он находится на правом берегу реки. Общественники считают это место идеальным, поскольку добираться на место можно как на автобусе, так и пешком. Организаторы хотят, чтобы клуб никуда не переносили.

Градоначальник заявил, что уважает любителей закаливания. По его словам, занятия нужно популяризировать. Власти окажут клубу дополнительную поддержку. Его местоположение не изменится.

 

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