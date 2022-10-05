Белгородские моржи опасаются изменений на городском пляже

Ежегодно в клубе занимаются порядка 200 человек разных возрастов. Он находится на правом берегу реки. Общественники считают это место идеальным, поскольку добираться на место можно как на автобусе, так и пешком. Организаторы хотят, чтобы клуб никуда не переносили.