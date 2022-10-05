Белгородку включили в топ-20 молодых героев российского спорта

19-летняя Анастасия Гузенкова из Белгорода вошла в топ-20 героев российского спорта. Девушка занимается художественной гимнастикой.
Настя — многократная чемпионка России и мастер спорта международного класса. Изначально спортсменка занималась в спортивной школе олимпийского резерва в Белгороде. В 2016 году девушка переехала в Москву и начала тренироваться под руководством Юлии Барсуковой.
В 2017 году белгородка взяла золото в первенстве России. В 2018 году гимнастка заняла третье место во взрослом чемпионате России вместе с московской командой. Уже через год Настя одержала победу в нём.
В этом году число наград спортсменки пополнилось. Она завоевала две бронзы и одно золото на чемпионате России.
В топе также оказался 19-летний Арсен Захарян из Самары. Молодой человек занимается футболом. Там же появилось имя хабаровской фигуристки Дарьи Усачевой. Девушка касается с трёх лет. В список вошёл даже шахматист — 16-летний Володар Мурзин из Нижнего Тагила.