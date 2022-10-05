Белгородку включили в топ-20 молодых героев российского спорта

В топе также оказался 19-летний Арсен Захарян из Самары. Молодой человек занимается футболом. Там же появилось имя хабаровской фигуристки Дарьи Усачевой. Девушка касается с трёх лет. В список вошёл даже шахматист — 16-летний Володар Мурзин из Нижнего Тагила.