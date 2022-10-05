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Белгородку включили в топ-20 молодых героев российского спорта

5 октября 13:44
Фото: «Афиша Daily»
В список попала 19-летняя Анастасия Гузенкова. Девушка занимается художественной гимнастикой, сообщает «Афиша Daily»

19-летняя Анастасия Гузенкова из Белгорода вошла в топ-20 героев российского спорта. Девушка занимается художественной гимнастикой.

Настя — многократная чемпионка России и мастер спорта международного класса. Изначально спортсменка занималась в спортивной школе олимпийского резерва в Белгороде. В 2016 году девушка переехала в Москву и начала тренироваться под руководством Юлии Барсуковой.

В 2017 году белгородка взяла золото в первенстве России. В 2018 году гимнастка заняла третье место во взрослом чемпионате России вместе с московской командой. Уже через год Настя одержала победу в нём.

В этом году число наград спортсменки пополнилось. Она завоевала две бронзы и одно золото на чемпионате России.

В топе также оказался 19-летний Арсен Захарян из Самары. Молодой человек занимается футболом. Там же появилось имя хабаровской фигуристки Дарьи Усачевой. Девушка касается с трёх лет. В список вошёл даже шахматист — 16-летний Володар Мурзин из Нижнего Тагила.

 

#Спорт#Белгород#Лучшие молодые спортсмены#Белгородка#Гимнастка#Наталья Корявых
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