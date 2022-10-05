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Белгородец через суд получил компенсацию от ДПС за незаконный штраф

5 октября 14:18
Фото: 1MI
Мужчина получил 3 тыс. рублей компенсации, однако изначально запрашивал 10 тыс. рублей, сообщает Шебекинский райсуд.

Житель Шебекинского горокруга через суд получил 3 тыс. рублей компенсации от автоинспекторов. Изначально он требовал 10 тыс. рублей. Иск удовлетворили лишь частично.

Мужчину безосновательно оштрафовали на 500 рублей. Постановление по делу об административном правонарушении в отношении него отменили, производство прекратили.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что мужчину оштрафовали за превышение скорости. По решению суда указанное постановление отменили. Суд согласился с доводами истца. Теперь ему выплатят компенсацию. Приговор в силу не вступил, поскольку подана апелляционная жалоба. 

 

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#Общество#Шебекинский горокруг#Превышение скорости#Незаконный штраф#Компенсация морального вреда#Наталья Корявых
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