Белгородец через суд получил компенсацию от ДПС за незаконный штраф

Житель Шебекинского горокруга через суд получил 3 тыс. рублей компенсации от автоинспекторов. Изначально он требовал 10 тыс. рублей. Иск удовлетворили лишь частично.
Мужчину безосновательно оштрафовали на 500 рублей. Постановление по делу об административном правонарушении в отношении него отменили, производство прекратили.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что мужчину оштрафовали за превышение скорости. По решению суда указанное постановление отменили. Суд согласился с доводами истца. Теперь ему выплатят компенсацию. Приговор в силу не вступил, поскольку подана апелляционная жалоба.