Белгородец через суд получил компенсацию от ДПС за незаконный штраф

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что мужчину оштрафовали за превышение скорости. По решению суда указанное постановление отменили. Суд согласился с доводами истца. Теперь ему выплатят компенсацию. Приговор в силу не вступил, поскольку подана апелляционная жалоба.