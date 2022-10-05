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Багамаев: Перестрелка в Белгороде не была межнациональным конфликтом

5 октября 07:04
Фото: go31
Накануне группа людей в областном центре открыла стрельбу. Очевидцы предполагали, что это был межнациональный конфликт, однако эти данные опровергли, пишет Go31.ru.

Накануне в Белгороде во время конфликта началась перестрелка. Никто не пострадал. Белгородцы оставляли комментарии, что конфликт был межнациональным. Оказалось, причиной послужила бытовая ссора.

В Сети белгородцы писали о стрельбе на улице Костюкова. Комментаторы упомянули, что стрелявшие принадлежат к двум различным национальным диаспорам. Эти сообщения опроверг председатель совета Ассамблеи народов России, член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Белгородской области Набигулла Багамаев.

По его словам, никакого межнационального конфликта не было. Молодые люди просто поругались. Никто не пострадал. Сами участники событий решили всё мирным путём. Багамаев также уточнил, что это «братские народы, они уважают культуру и традиции народов, чтут своих предков».

 

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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Набигулла Багамаев#Перестрелка в Белгороде#Наталья Корявых
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