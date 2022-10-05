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Альфа-Банк снизил ставку по факторингу для малого и среднего бизнеса до 8,5%

5 октября 07:32
У компаний малого и среднего бизнеса есть возможность с 03 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года получить финансирование дебиторской задолженности по сниженной ставке.

Это следует из условий, указанных на сайте банка.

В рамках предложения можно оформить до 100 млн рублей. Комиссия за финансирование составит 8,5% (Без НДС). Такую ставку могут получить компании, у которых ещё нет договора факторинга с Альфа-Банком, а также те клиенты, которые не пользовались услугой в течение 6 последних месяцев.

Оформление возможно без залогов, источником погашения будут платежи покупателя по контракту. Таким образом можно финансировать до 100% оборота. Пониженная ставка действует до 31 декабря. Для этого необходимо подать заявку до 18 ноября, а заключить договор можно в течение последующего месяца.

Заполнить заявку и узнать подробности можно здесь.

 

 

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