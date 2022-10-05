Альфа-Банк снизил ставку по факторингу для малого и среднего бизнеса до 8,5%

В рамках предложения можно оформить до 100 млн рублей. Комиссия за финансирование составит 8,5% (Без НДС). Такую ставку могут получить компании, у которых ещё нет договора факторинга с Альфа-Банком, а также те клиенты, которые не пользовались услугой в течение 6 последних месяцев.