Александр Емельяненко согласился посетить ЛДНР за 300 тыс. рублей в день

На YouTubе-канале «Sport24: Культура бития» опубликовали телефонный разговор бойца Александра Емельяненко с мошенниками. Во время разговора мужчина, чей голос похож на голос Емельяненко, согласился отправиться туда за 300 тыс. рублей в день.
Позже в федеральных СМИ появились заявления спортсмена, где он указал, что это не тот профиль деятельности, на котором нужно зарабатывать. Он отметил, что готов отправиться в Донбасс и поддерживать военных за бесплатно, если это осветят.
В конце сентября Александр Емельяненко проиграл нокаутом Вячеславу Дацику. Спортсмен захотел взять реванш.