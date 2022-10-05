Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Емельяненко согласился посетить ЛДНР за 300 тыс. рублей в день

5 октября 13:11
Фото: страница Александра Емельяненко в ВК
Боец стал жертвой телефонных мошенников, которые предложили ему поехать в Донецк и поддержать спецоперацию. Запись телефонного разговора опубликовали в Сети.

На YouTubе-канале «Sport24: Культура бития» опубликовали телефонный разговор бойца Александра Емельяненко с мошенниками. Во время разговора мужчина, чей голос похож на голос Емельяненко, согласился отправиться туда за 300 тыс. рублей в день.

Позже в федеральных СМИ появились заявления спортсмена, где он указал, что это не тот профиль деятельности, на котором нужно зарабатывать. Он отметил, что готов отправиться в Донбасс и поддерживать военных за бесплатно, если это осветят.

В конце сентября Александр Емельяненко проиграл нокаутом Вячеславу Дацику. Спортсмен захотел взять реванш. 

 

Читайте также:
Александр Емельяненко проиграл Дацику нокаутомФёдор Емельяненко хочет провести последний бой с американцем Райаном БейдеромДокументальный фильм об Александре Емельяненко продают на «Авито» за 50 млн рублей
#Общество#Операция на Украине#Донбасс#Александр емельяненко#Пранкеры#Поездка на Донбасс за деньги#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18