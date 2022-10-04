Вячеслав Гладков проведёт индивидуальные встречи с жёнами и матерями военнослужащих

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» местная жительница поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, как жёнам и матерям военнослужащих попасть к нему на личную встречу.
Уже не один раз встречался, встречусь и завтра, 4 октября. Первая задача — ответить на каждый вопрос, который поступает. Раньше в день поступало до 1500 вопросов. Мы создали кол-центр, несколько пунктов приёмов вопросов — соцсети, чат-боты. Всё стоит на контроле.
Вячеслав Гладков
По поводу личных встреч с матерями и жёнами военнослужащих Гладков ответил, что посмотрит график своей работы и проведёт встречу: «Понимаю, что лучше проводить личные встречи, потому что вопросы у всех индивидуального характера».
Напомним, что в Белгороде начнёт работать служба психологической помощи. Центры будут работать в отделениях МФЦ с 4 октября.