Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков ответил на жалобу родителей по урокам плавания

4 октября 08:08
Фото: 1MI
Во время эфира «10 вопросов губернатору» 3 октября белгородка рассказала Вячеславу Гладкову, что в школах сократили количество уроков плавания.

Ранее родителям сообщили, что посещать бассейн школьники будут четыре раза в неделю по 45 минут, отметила белгородка. На прошлой неделе, по словам женщины, занятия по плаванию в школе, где учится её дочь, прошли только два раза.

Детям проведут не 12 занятий, а всего шесть. Почему урезали количество часов?
жительница Белгорода

Вячеслав Гладков сообщил, что в школах сократили количество уроков по плаванию, но увеличили занятия по длительности: «Все 12 занятий обязательно пройдут».

Напомним, что в начале лета в школах области нашли 100 нарушений по содержанию бассейнов. Некоторые бассейны нуждались в капительном ремонте. Кроме того, в бассейнах отсутствовали спасательные средства, была нарушена норма предельной площади и глубина бассейнов для детей различных возрастов.

Читайте также:
В белгородском минстрое прокомментировали ремонт бассейна в детской поликлинике № 4В посёлке Северный под Белгородом построят бассейнВ Белгороде восстанавливают закрытый в 2004 году бассейн при школе № 37
#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Бассейн#Уроки#Плавание#Школы
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18