Вячеслав Гладков ответил на жалобу родителей по урокам плавания

Ранее родителям сообщили, что посещать бассейн школьники будут четыре раза в неделю по 45 минут, отметила белгородка. На прошлой неделе, по словам женщины, занятия по плаванию в школе, где учится её дочь, прошли только два раза.
Детям проведут не 12 занятий, а всего шесть. Почему урезали количество часов?
жительница Белгорода
Вячеслав Гладков сообщил, что в школах сократили количество уроков по плаванию, но увеличили занятия по длительности: «Все 12 занятий обязательно пройдут».
Напомним, что в начале лета в школах области нашли 100 нарушений по содержанию бассейнов. Некоторые бассейны нуждались в капительном ремонте. Кроме того, в бассейнах отсутствовали спасательные средства, была нарушена норма предельной площади и глубина бассейнов для детей различных возрастов.