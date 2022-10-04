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Второй этап ремонта улицы Архиерейской в Белгороде обойдётся в 7 млн рублей

4 октября 04:15
Фото: 1MI
Работы выполняет «Белгороддорстрой». Завершить их планируют до конца года, говорится в документации госзакупки.

В Белгороде второй этап ремонта улицы Архиерейской обойдётся в 7 млн рублей. Работы выполнят за счёт средств городского бюджета и субсидии региональной казны.

Контракт на такую сумму управление капитального строительства администрации областного центра заключило с ООО «Белгороддорстрой». Компания была единственным участником электронного аукциона.

Датой начала исполнения контракта в документации указано 26 сентября. Работы следует выполнить до конца года.

Фото: из документов закупки

От исполнителя требуется установить временные знаки, бортовые камни, обустроить пешеходные дорожки из тротуарной плитки и сборные пандусы. Также необходимо поставить Г-образные опоры и остановочные павильоны. Последних, как следует из документов, планируют установить четыре штуки.

О том, что на улице Архиерейской появятся новые остановки, стало известно в сентябре. Всего в Белгороде и Белгородском районе установят 16 павильонов.

Напомним, что ООО «Белгороддорстрой» также занимается ремонтом участка на Народном бульваре в областном центре. Эта же компания построит дорогу к научно-исследовательскому центру «Бирюч» в Красногвардейском районе.

Гендиректором и совладельцем ООО «Белгороддорстрой» является Мадат Дарчинян. В рейтинге богатейших людей региона он ранее занял 13-е место.

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