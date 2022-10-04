Второй этап ремонта улицы Архиерейской в Белгороде обойдётся в 7 млн рублей

В Белгороде второй этап ремонта улицы Архиерейской обойдётся в 7 млн рублей. Работы выполнят за счёт средств городского бюджета и субсидии региональной казны.
Контракт на такую сумму управление капитального строительства администрации областного центра заключило с ООО «Белгороддорстрой». Компания была единственным участником электронного аукциона.
Датой начала исполнения контракта в документации указано 26 сентября. Работы следует выполнить до конца года.
От исполнителя требуется установить временные знаки, бортовые камни, обустроить пешеходные дорожки из тротуарной плитки и сборные пандусы. Также необходимо поставить Г-образные опоры и остановочные павильоны. Последних, как следует из документов, планируют установить четыре штуки.
О том, что на улице Архиерейской появятся новые остановки, стало известно в сентябре. Всего в Белгороде и Белгородском районе установят 16 павильонов.
Напомним, что ООО «Белгороддорстрой» также занимается ремонтом участка на Народном бульваре в областном центре. Эта же компания построит дорогу к научно-исследовательскому центру «Бирюч» в Красногвардейском районе.
Гендиректором и совладельцем ООО «Белгороддорстрой» является Мадат Дарчинян. В рейтинге богатейших людей региона он ранее занял 13-е место.