Второй этап ремонта улицы Архиерейской в Белгороде обойдётся в 7 млн рублей

От исполнителя требуется установить временные знаки, бортовые камни, обустроить пешеходные дорожки из тротуарной плитки и сборные пандусы. Также необходимо поставить Г-образные опоры и остановочные павильоны. Последних, как следует из документов, планируют установить четыре штуки.