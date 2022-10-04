Волонтёр помогла белгородцам найти пропавшую бабушку

Пенсионерка села в машину к белгородке, однако не смогла сказать, откуда она и куда едет. Автомобилистка решила отвезти пенсионерку в полицию.
По пути водитель встретила автоинспекторов. Вместе они нашли в кармане пенсионерки номер телефона её дочери. Женщина связалась с родственниками пожилой женщины и передала её семье.
В «Скорой молодёжной помощи» сообщили, что той самой автомобилисткой была их волонтёр Ирина.
Напомним, что в Белгородской области ранее нашли 76-летнюю пропавшую пенсионерку. О её местонахождении ничего не было известно две недели.