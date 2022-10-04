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Волонтёр помогла белгородцам найти пропавшую бабушку

4 октября 15:01
Фото: группа «Скорой молодёжной помощи» в соцсети
Пожилая женщина согласилась, чтобы её подвезли, но не смогла вспомнить, откуда и куда едет. Вернуть её домой помогли волонтёр и сотрудники ДПС, рассказали в группе «Скорой молодёжной помощи» в соцсети.

Пенсионерка села в машину к белгородке, однако не смогла сказать, откуда она и куда едет. Автомобилистка решила отвезти пенсионерку в полицию.

По пути водитель встретила автоинспекторов. Вместе они нашли в кармане пенсионерки номер телефона её дочери. Женщина связалась с родственниками пожилой женщины и передала её семье.

В «Скорой молодёжной помощи» сообщили, что той самой автомобилисткой была их волонтёр Ирина.

Напомним, что в Белгородской области ранее нашли 76-летнюю пропавшую пенсионерку. О её местонахождении ничего не было известно две недели.

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#Инна Рогова#Общество#Белгород#Скорая молодёжная помощь#Пенсионерка#Волонтёр
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