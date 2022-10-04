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Валуйская колония поставит для белгородского УФСИН мебель на 12,4 млн рублей

4 октября 04:52
Фото: 1MI
Закупка проводилась у единственного поставщика. Среди прочего поставить необходимо шкафы, стеллажи, кресла, столы и кровати, следует из документации госзакупки.

База материально-технического и военного снабжения регионального управления ФСИН приобретает мебель на 12,4 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. Закупку проводили у единственного поставщика.

Контракт заключили с исправительной колонией № 7. Расположена она в Валуйках. Датой начала исполнения контракта указано 30 сентября.

Поставить требуется несколько единиц мебели. Среди них — шкафы для продуктов, стеллажи для хранения, кресла рабочие и кресла для начальника и заместителей, наборы мебели, столы, стулья, книжные и платяные шкафы, обеденный стол, бак для воды и кровати.

Поставка мебели, согласно контракту, должна осуществляться по 10 декабря текущего года.

Напомним, что ранее исправительная колония № 7 закупала семена подсолнечника на 2 млн рублей.

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