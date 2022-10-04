Валуйская колония поставит для белгородского УФСИН мебель на 12,4 млн рублей

Поставить требуется несколько единиц мебели. Среди них — шкафы для продуктов, стеллажи для хранения, кресла рабочие и кресла для начальника и заместителей, наборы мебели, столы, стулья, книжные и платяные шкафы, обеденный стол, бак для воды и кровати.