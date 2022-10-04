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В приграничном районе Белгородской области сбили четыре ракеты

4 октября 13:39
Фото: телеграм-канал "Старше Эдды"
Произошло это 4 октября в Валуйском горокруге. Жертв и разрушений нет, сообщили в региональном оперштабе.

4 октября жители Валуйского горокруга сообщили в Сети, что в муниципалитете вновь было громко. В оперштабе ответили, что причиной стала работа системы ПВО.

Над территорией Казинки сбили четыре ракеты. Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, что ночью система ПВО сработала и в Ровеньском районе. На месте падения снаряда в поле образовалась воронка. Жертв, пострадавших и разрушений не было.

А 3 октября под обстрел попало Головчино в Грайворонском горокруге. Погибла 48-летняя местная жительница. Повреждено более 50 домов, два разрушены полностью.

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#Происшествия#Операция на Украине#Валуйский горокруг#Оперштаб#Пво#Ракеты#Инна Рогова
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