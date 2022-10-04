В приграничном районе Белгородской области сбили четыре ракеты

4 октября жители Валуйского горокруга сообщили в Сети, что в муниципалитете вновь было громко. В оперштабе ответили, что причиной стала работа системы ПВО.
Над территорией Казинки сбили четыре ракеты. Обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, что ночью система ПВО сработала и в Ровеньском районе. На месте падения снаряда в поле образовалась воронка. Жертв, пострадавших и разрушений не было.
А 3 октября под обстрел попало Головчино в Грайворонском горокруге. Погибла 48-летняя местная жительница. Повреждено более 50 домов, два разрушены полностью.