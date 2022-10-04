В приграничном районе Белгородской области после обстрела образовалась воронка

В ночь на 4 октября было шумно в Ровеньском районе. Местные жители прислали фотографии, на которых запечатлели часть от ракеты — эту находку обнаружили во дворе, а также воронку в поле.
Произошедшее прокомментировала глава Ровеньского района Татьяна Киричкова.
Этой ночью многие проснулись от громких звуков над посёлком. Это отработала система противовоздушной обороны. Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие.
Татьяна Киричкова
Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Головчино в Грайворонском горокруге. Погибла 48-летняя женщина, более 50 домов получили повреждения — два их них разрушены полностью.