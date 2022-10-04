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В приграничном районе Белгородской области после обстрела образовалась воронка

4 октября 08:46
Фото: «Фонарь»
В этот раз громко было в Ровеньском районе. Во дворе частного дома после ночных событий обнаружили часть от ракеты, а в поле — воронку. Снимки с места происшествия публикует «Фонарь».
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Обстрел

В ночь на 4 октября было шумно в Ровеньском районе. Местные жители прислали фотографии, на которых запечатлели часть от ракеты — эту находку обнаружили во дворе, а также воронку в поле.

Фото: «Фонарь»

Произошедшее прокомментировала глава Ровеньского района Татьяна Киричкова.

Этой ночью многие проснулись от громких звуков над посёлком. Это отработала система противовоздушной обороны. Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие.
Татьяна Киричкова

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Головчино в Грайворонском горокруге. Погибла 48-летняя женщина, более 50 домов получили повреждения — два их них разрушены полностью.

 

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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Ровеньский район#Пво#Воронка#Прилёт
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