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В мэрии Белгорода рассказали, куда звонить матерям и жёнам военных

4 октября 14:40
Фото: 1MI
В союзе поддержки матерей и жён военнослужащих начал работать многоканальный телефон. Они могут обратиться с просьбами и жалобами.

В мэрии Белгорода сообщили, что горожане могут обращаться в союз поддержки матерей и жён военнослужащих. Там заработал многоканальный телефон. Жители региона имеют право оставить жалобы или просьбы.

Специалисты помогут разобраться в вопросах, касающихся образования, соцзащиты, ЖКХ, медицины. Также по телефону при необходимости окажут психологическую помощь.

Обращения принимают по телефону (4722) 25-69-05. Прийти в центр можно и лично. Он находится на Щорса, 15. График работы: с 9:00 до 18:00.

Напомним, во всех районах Белгородской области откроют центры поддержки матерей и жён военных. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что власти готовы оказывать содействие в развитии таких сообществ.

 

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#Частичная мобилизация#Операция на Украине#Помощь семьям мобилизованных#Многоканальный телефон#Наталья Корявых
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