В мэрии Белгорода рассказали, куда звонить матерям и жёнам военных

В мэрии Белгорода сообщили, что горожане могут обращаться в союз поддержки матерей и жён военнослужащих. Там заработал многоканальный телефон. Жители региона имеют право оставить жалобы или просьбы.
Специалисты помогут разобраться в вопросах, касающихся образования, соцзащиты, ЖКХ, медицины. Также по телефону при необходимости окажут психологическую помощь.
Обращения принимают по телефону (4722) 25-69-05. Прийти в центр можно и лично. Он находится на Щорса, 15. График работы: с 9:00 до 18:00.
Напомним, во всех районах Белгородской области откроют центры поддержки матерей и жён военных. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что власти готовы оказывать содействие в развитии таких сообществ.