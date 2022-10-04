В Курской области вернули домой 45 мобилизованных по ошибке

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале написал о проведении частичной мобилизации в регионе. 45 курян, мобилизованных ошибочно, вернули домой.
По его словам, мероприятия проходят планово. Власти следят, чтобы их проводили в соответствии с законодательством. Чиновник заявил, что поступающие жалобы отрабатываются. Пока по поводу мобилизации к властям обращались 149 раз. Рассмотрено на текущий момент 71 обращение.
В Белгородской области соблюдать правила мобилизации выходит не всегда. В регионе мобилизовали мужчину с незажившим переломом. В воинской части у него началось воспаление. Белгородцу нужна операция. Губернатору Гладкову пожаловалась супруга военнослужащего.