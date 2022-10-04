В Курской области вернули домой 45 мобилизованных по ошибке

По его словам, мероприятия проходят планово. Власти следят, чтобы их проводили в соответствии с законодательством. Чиновник заявил, что поступающие жалобы отрабатываются. Пока по поводу мобилизации к властям обращались 149 раз. Рассмотрено на текущий момент 71 обращение.