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В Курской области вернули домой 45 мобилизованных по ошибке

4 октября 09:26
Фото: Курские известия
Роман Старовойт написал, что домой вернули 45 человек, которых мобилизовали по ошибке, сообщают «Курские известия».

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале написал о проведении частичной мобилизации в регионе. 45 курян, мобилизованных ошибочно, вернули домой.

По его словам, мероприятия проходят планово. Власти следят, чтобы их проводили в соответствии с законодательством. Чиновник заявил, что поступающие жалобы отрабатываются. Пока по поводу мобилизации к властям обращались 149 раз. Рассмотрено на текущий момент 71 обращение.

В Белгородской области соблюдать правила мобилизации выходит не всегда. В регионе мобилизовали мужчину с незажившим переломом. В воинской части у него началось воспаление. Белгородцу нужна операция. Губернатору Гладкову пожаловалась супруга военнослужащего.



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#Общество#Частичная мобилизация#Курск#Мобилизация#Наталья Корявых
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