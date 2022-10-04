В InterComm опубликован шорт-лист проектов в сфере корпоративных коммуникаций

Ведущие эксперты каждый год выбирают наилучших российских работодателей в сфере формирования корпоративной культуры и выстраивания брендов, а также обучения и мотивации сотрудников. Федеральный медиахолдинг 1MI — информационный партнер премии, пишет newsnn.ru.
InterComm насчитывает в общей сложности 13 номинаций. Организаторы получили 206 заявок, из которых члены жюри уже отобрали лучшие. Они примут участие в онлайн-защите, запланированной на 11 и 12 октября 2022 года.
Самую высокую конкуренцию наблюдают в следующих номинациях: «Образ жизни», «Энергия команды», «Точка роста», «Работа мечты», «Событие» и «Медиа». По словам экспертов, это четко свидетельствует о нынешних потребностях и трендах во внутрикорпоративной жизни отечественных компаний и организаций.
Следует отметить, что в текущем году многие проекты сфокусировались на актуальных темах обучения персонала и well-being, причем особенно в части оказания сотрудникам психологической помощи.
Вдвое выросла в 2022 году численность проектов, затрагивающих корпоративные мероприятия. Ощущается активное развитие сектора вследствие отмены антиковидных мер и широкого распространения онлайн-форматов.
В шорт-лист премии InterComm включены представители промышленных предприятий, IT-компаний, финтеха, коммуникационных групп, медиа и фармакологических компаний, ретейл- и логистических структур. Полный шорт-лист доступен на официальном сайте престижной премии.
Лучшие кейсы станут участниками конференции InterComm «Маршрут перестроен. Ищем новую систему координат». Мероприятие пройдет в Москве 27 октября. Торжественная церемония награждения победителей состоится в тот же день.