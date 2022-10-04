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В Белгородской области нашли спустя две недели пропавшую пожилую женщину

4 октября, 16:27
76-летняя Лариса Сабурова пропала в сентябре. Спустя почти две недели её местонахождение установили, сообщили в УМВД по Старому Осколу.

В Белгородской области нашли пропавшую 76-летнюю Ларису Сабурову. Женщина пропала в сентябре. О её местонахождении ничего не было известно почти две недели. Где обнаружили пенсионерку, правоохранители не уточнили.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе разыскивают троих пропавших без вести. Помимо пенсионерки, правоохранители искали двоих мужчин — 52-летнего Александра Боева и 43-летнего Александра Рубцова.

Напомним, в Белгороде пропал 45-летний Валерий Архипов. Он не выходил на связь с 28 сентября. 

 

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#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Пропавшую женщину нашли#Наталья Корявых
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