В Белгородской области нашли спустя две недели пропавшую пожилую женщину

В Белгородской области нашли пропавшую 76-летнюю Ларису Сабурову. Женщина пропала в сентябре. О её местонахождении ничего не было известно почти две недели. Где обнаружили пенсионерку, правоохранители не уточнили.
Ранее сообщалось, что в Старом Осколе разыскивают троих пропавших без вести. Помимо пенсионерки, правоохранители искали двоих мужчин — 52-летнего Александра Боева и 43-летнего Александра Рубцова.
Напомним, в Белгороде пропал 45-летний Валерий Архипов. Он не выходил на связь с 28 сентября.