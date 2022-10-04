В Белгороде проводили в армию попавших под частичную мобилизацию

Губернатор Вячеслав Гладков 4 октября побывал в ЦМИ, где развернули мобилизационный пункт. Чиновник побеседовал с семьями мобилизованных и показал, как семьи прощались с военнослужащими.
Гладков рассказал, что процесс по мобилизации постарались сделать максимально удобным. В частности, белгородцы могут обратиться с заявлениями по поводу выплат в размере 100 тыс. рублей.
Сегодня белгородцы прощались в ЦМИ с мобилизованными. Этот день глава региона назвал непростым для всех. Тем не менее он заявил, что все понимают, какие сейчас есть угрозы.
«То, что сегодня лучшие мужчины, настоящие мужчины идут на защиту своих семей, не может ни одного человека оставить равнодушным», — написал Гладков.
Он побеседовал и с семьями мужчин. Вопросы касались питания, комплектации, выплат, а также на какие сроки резервистов мобилизовали. По отдельно взятым семьям формируется реестр помощи. Также губернатор собирается проведать белгородцев уже в воинской части.