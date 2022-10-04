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В Белгороде приведут в порядок светофор на пересечении улиц Попова и Павлова

4 октября 05:28
Фото: 1MI
Потратить на реконструкцию объекта готовы 2,5 млн рублей. Подрядчика ищет Белгорблагоустройство, следует из данных сайта госзакупок.

В областном центре приведут в порядок светофор на пересечении улиц Попова и Павлова. Заказчиком является Белгорблагоустройство. На реконструкцию готовы потратить 2,5 млн рублей.

Подавать заявки на участие можно до 10 октября. Победителя выберут 12 октября. Работы требуется выполнить в течение 30 дней с даты заключения контракта. Гарантия качества составляет три года с момента подписания актов приёмки выполненных работ.

Напомним, что в Белгороде также ремонтируют участок улицы Победы от улицы Князя Трубецкого до Белгородского полка. Среди прочего планируется установить светофор на пересечении улиц Победы и Белгородского полка. Комплекс работ обойдётся в 55,4 млн рублей.

Ранее также планировалось настроить 14 светофоров на улице Щорса.

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#Город#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Светофор#Реконструкция#Инна Рогова
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