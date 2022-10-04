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В Белгороде под колёсами Lexus пострадала женщина, а 5-летний мальчик — в автобусе

4 октября 09:09
Фото: УМВД по Белгородской области
В областном центре накануне произошло два ДТП, в которых пострадали пешеход и маленький ребёнок, сообщили в региональном УМВД.

Под колёсами элитной иномарки пострадала 66-летняя белгородка. Во второй аварии травмы из-за столкновения автобуса и машины получил пятилетний мальчик.

Первое ДТП произошло в районе 8:30 во дворе на проспекте Славы, 43. 34-летний водитель Lexus ехал задним ходом. Под колёса попала 66-летняя женщина. Она пострадала.

Вторая авария случилась в 17:45 на Сумской. 26-летняя женщина за рулём Mitsubishi при перестроении столкнулась с автобусом. Травмы получил его пассажир — пятилетний мальчик.

Ещё одно ДТП зафиксировали в Валуйском горокруге на трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. 49-летний водитель «Оки» без прав при обгоне выехал на встречку. Машина столкнулась с иномаркой. Пострадал водитель отечественного авто. Уточняется, что он отказался проходить медосвидетельствование.

 

ДТП с пострадавшими 3 октябряДТП с пострадавшими 3 октября
ДТП с пострадавшими 3 октября
Фото: УМВД по Белгородской области
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#Происшествия#ДТП#Аварии#Сводка ГИБДД#Наталья Корявых
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