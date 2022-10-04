В Белгороде под колёсами Lexus пострадала женщина, а 5-летний мальчик — в автобусе

Ещё одно ДТП зафиксировали в Валуйском горокруге на трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. 49-летний водитель «Оки» без прав при обгоне выехал на встречку. Машина столкнулась с иномаркой. Пострадал водитель отечественного авто. Уточняется, что он отказался проходить медосвидетельствование.