В Белгороде под колёсами Lexus пострадала женщина, а 5-летний мальчик — в автобусе

Под колёсами элитной иномарки пострадала 66-летняя белгородка. Во второй аварии травмы из-за столкновения автобуса и машины получил пятилетний мальчик.
Первое ДТП произошло в районе 8:30 во дворе на проспекте Славы, 43. 34-летний водитель Lexus ехал задним ходом. Под колёса попала 66-летняя женщина. Она пострадала.
Вторая авария случилась в 17:45 на Сумской. 26-летняя женщина за рулём Mitsubishi при перестроении столкнулась с автобусом. Травмы получил его пассажир — пятилетний мальчик.
Ещё одно ДТП зафиксировали в Валуйском горокруге на трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. 49-летний водитель «Оки» без прав при обгоне выехал на встречку. Машина столкнулась с иномаркой. Пострадал водитель отечественного авто. Уточняется, что он отказался проходить медосвидетельствование.