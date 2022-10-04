В Белгороде почти неделю ищут пропавшего мужчину в очках

Пропал 45-летний Валерий Архипов. О его местонахождении ничего не известно с 28 сентября.
Мужчина худощавого телосложения, у него тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. Одет был в тёмно-синюю футболку, светло-коричневые джинсы, чёрную джинсовую куртку. На ногах — тёмные кроссовки с белыми вставками, на голове — голубая джинсовая кепка.
Белгородец носит очки. С собой у него была чёрная мужская сумка через плечо и тёмная дорожная сумка.
Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться, сообщите об этом волонтёрам по номеру отряда 8 800 700 54 52 или по телефону 112.