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В Белгороде почти неделю ищут пропавшего мужчину в очках

4 октября 11:49
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети
Житель областного центра не выходит на связь с 28 сентября. Поиск мужчины объявили волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Пропал 45-летний Валерий Архипов. О его местонахождении ничего не известно с 28 сентября.

Мужчина худощавого телосложения, у него тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. Одет был в тёмно-синюю футболку, светло-коричневые джинсы, чёрную джинсовую куртку. На ногах — тёмные кроссовки с белыми вставками, на голове — голубая джинсовая кепка.

Белгородец носит очки. С собой у него была чёрная мужская сумка через плечо и тёмная дорожная сумка.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться, сообщите об этом волонтёрам по номеру отряда 8 800 700 54 52 или по телефону 112.

Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети
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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Лиза Алерт#Поиск#Пропавший#Инна Рогова
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