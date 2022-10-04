В Белгороде осудили укравших более 150 млн рублей мошенников

Суд вынес приговор четверым мошенникам, которые похитили у жителей четырёх регионов порядка 150 млн рублей. От их действий пострадали 300 человек. Аферисты вели криминальный бизнес в Белгороде, Курске, Москве и Орле.
Олега Корвикова и Номто Церенова признали виновными в 274 эпизодах мошенничества. Санала Корвикова и Кирилла Максимова — в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества, а также в мошенничестве. Известно, что незаконной деятельностью они промышляли с 2017 года.
Через фиктивные автосалоны мужчины продавали машины потерпевших. Причём зачастую — по сниженной стоимости. Деньги аферисты присваивали себе.
По решению суда фигурантов дела приговорили к лишению свободы на сроки от 15 лет 6 месяцев до 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима. С приговором они не согласились и попытались обжаловать решение, однако безрезультатно.