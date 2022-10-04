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В Белгороде на Щорса запустят дополнительные камеры на выделенную полосу

4 октября 13:16
Фото: 1MI
Это произойдёт после того, как городские власти установят или поменяют необходимые дорожные знаки. Информацию сообщил региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

По словам чиновника, на сегодняшний день камеры на выделенную полосу запустили на проспекте Б. Хмельницкого. Сейчас идёт настройка и наладка работы. Поэтому данные по количеству нарушений власти озвучат дополнительно.

Что касается улицы Щорса, там часть камер ещё не запустили. Это произойдёт, когда городские власти установят или заменят необходимые дорожные знаки.

Информацию по выделенке мы дадим позже, когда будет статистика и заработают камеры на улице Щорса.
Сергей Евтушенко

Напомним, на выделенных полосах в Белгороде в августе работали девять камер. Для водителей специально установили дорожные знаки, что въезд запрещён, полоса предусмотрена для движения общественного транспорта.

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#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Сергей евтушенко#Выделенная полоса под общественный транспорт#Камеры#Дорожные знаки#Кристина Семенчук
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