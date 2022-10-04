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Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Белгороде уменьшилась на 8,7 тыс.

4 октября 11:40
Фото: 1MI
На четвёртый квартал норматив составил 104 475 рублей, говорится в постановлении мэрии. Это меньше, чем утверждали на июль–сентябрь 2022 года.

В Белгороде утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья. На четвёртый квартал текущего года цена составляет 104 475 рублей.

Этот норматив используется для использования в расчётах по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма.

Отметим, что на первый квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного «квадрата» определили в размере 95 018,75 рубля. На второй квартал показатель увеличился до 112 150 рублей, а на третий — до 113 200 рублей, следует из документов мэрии.

Таким образом, к четвёртому кварталу сумма в сравнении с показателем июля-сентября уменьшилась на 8,7 тыс. рублей.

Ранее журналисты «Бел.Ру» выяснили, что в областном центре за четыре года недвижимость увеличилась в цене в два раза.

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