Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Белгороде уменьшилась на 8,7 тыс.

В Белгороде утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья. На четвёртый квартал текущего года цена составляет 104 475 рублей.
Этот норматив используется для использования в расчётах по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма.
Отметим, что на первый квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного «квадрата» определили в размере 95 018,75 рубля. На второй квартал показатель увеличился до 112 150 рублей, а на третий — до 113 200 рублей, следует из документов мэрии.
Таким образом, к четвёртому кварталу сумма в сравнении с показателем июля-сентября уменьшилась на 8,7 тыс. рублей.
Ранее журналисты «Бел.Ру» выяснили, что в областном центре за четыре года недвижимость увеличилась в цене в два раза.