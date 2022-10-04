Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Белгороде уменьшилась на 8,7 тыс.

Отметим, что на первый квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного «квадрата» определили в размере 95 018,75 рубля. На второй квартал показатель увеличился до 112 150 рублей, а на третий — до 113 200 рублей, следует из документов мэрии.