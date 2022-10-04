Совет Федерации ратифицировал договоры о включении в состав РФ новых территорий

Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сенаторы единогласно проголосовали за это единогласно во время очередного заседания верхней палаты.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что жители территорий, которые включают в состав РФ, «ясно высказали свою позицию, проголосовав за возвращение на свою настоящую большую родину — в Россию».
Известно, что регионы сохранят действующие названия. Луганской и Донецкой республиками будут руководить главы, а Запорожской и Херсонской областями — губернаторы.
Церемония подписания договоров о вступлении в РФ четырёх новых территорий состоялась 30 сентября в Кремле. Одним из тех, кто прокомментировал это событие, был экс-губернатор Белгородской области, сенатор Евгений Савченко.