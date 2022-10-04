Секонд-хенд в Белгороде хотел передать волонтёрам ненужные беженцам летние вещи

На качество вещей, которые белгородцы жертвуют для беженцев, волонтёры жалуются не в первый раз. По словам добровольцев, к ним иногда попадает рваная, грязная или не по сезону одежда, обувь с отваленными подошвами. Горожане даже привозили туфли на каблуках и вечерние платья.