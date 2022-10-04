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Секонд-хенд в Белгороде хотел передать волонтёрам ненужные беженцам летние вещи

4 октября 13:22
Фото: «Скорая молодёжная помощь»
Такие вещи поступили волонтёрам «Скорой молодёжной помощи». Они и ранее жаловались на качество одежды, которую белгородцы передают беженцам. Рассказали добровольцы и о хозяине секонд-хенда, пожелавшем избавиться от летних вещей.
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Беженцы

Белгородцы продолжают приносить в ПВР вещи для беженцев. Однако не всегда это одежда и обувь нормального качества, жалуются волонтёры. Так, им ранее пожертвовали «рваные трусы и грязные носки».

Фото: «Скорая молодёжная помощь»

Недовольны добровольцы и тем, что некоторые горожане воспринимают ПВР как пункт сбыта ненужных вещей. Передать партию одежды ранее пожелал владелец одного из секонд-хендов в Белгороде. Вещи уже перебрали и разложили по размерам. Однако была одна проблема: большая часть одежды — летняя.

Мы ещё раз уточнили, что летнюю одежду мы не выдаём, она не пользуется спросом, так как людям СЕЙЧАС не в чем ходить. Владелец спросил: «Лето у нас в области никогда не наступит? Будете забирать всё?» Мы отказали, сказали, что готовы взять только необходимые зимние вещи. Хранить до лета одежду негде. На что нам ответили: «Ну, тогда ничего не берите».
«Скорая молодёжная помощь»

На качество вещей, которые белгородцы жертвуют для беженцев, волонтёры жалуются не в первый раз. По словам добровольцев, к ним иногда попадает рваная, грязная или не по сезону одежда, обувь с отваленными подошвами. Горожане даже привозили туфли на каблуках и вечерние платья.

В «СМП» напомнили, что беженцам нужны футболки, шлёпки, нижнее бельё, носки, кроссовки, спортивные костюмы, сезонная одежда. Причём вещи должны быть в нормальном состоянии.

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#Инна Рогова#Общество#Беженцы#Белгородская область#Скорая молодёжная помощь#Вещи#Одежда#Сэконд хэнд
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