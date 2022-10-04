С белгородских призывников взяли письма о необходимости перечисления денег

Вячеслав Гладков подчеркнул, что власти постараются как можно быстрее довести деньги до семей военнослужащих. «С каждого призывника взяли письмо с тем, кому необходимо перечислить эти деньги. Постараемся максимально быстро это сделать», — заявил губернатор.