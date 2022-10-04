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С белгородских призывников взяли письма о необходимости перечисления денег

4 октября 06:26
Фото: 1MI

Мобилизованным белгородцам начали выплачивать по 100 тысяч рублей

На единовременные выплаты военнослужащим выделили из регионального бюджета 350 млн рублей. С призывников взяли письма о том, кому необходимо перечислить деньги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области начали выплачивать единовременную помощь мобилизованным мужчинам. Её сумма составляет 100 тыс. рублей. Деньги получат те, кого призвали в рамках частичной мобилизации.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что власти постараются как можно быстрее довести деньги до семей военнослужащих. «С каждого призывника взяли письмо с тем, кому необходимо перечислить эти деньги. Постараемся максимально быстро это сделать», — заявил губернатор.

На выплаты из регионального бюджета выделили 350 млн рублей.

Напомним, что семьи мобилизованных получат деньги и при рождении ребёнка — 50 тыс. рублей. Предлагается также ввести выплаты на питание детей. Помимо этого, шла речь о помощи семьям в оплате коммунальных услуг. 

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#Инна Рогова#Общество#Частичная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплаты
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