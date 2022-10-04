С белгородских призывников взяли письма о необходимости перечисления денег

В Белгородской области начали выплачивать единовременную помощь мобилизованным мужчинам. Её сумма составляет 100 тыс. рублей. Деньги получат те, кого призвали в рамках частичной мобилизации.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что власти постараются как можно быстрее довести деньги до семей военнослужащих. «С каждого призывника взяли письмо с тем, кому необходимо перечислить эти деньги. Постараемся максимально быстро это сделать», — заявил губернатор.
На выплаты из регионального бюджета выделили 350 млн рублей.
Напомним, что семьи мобилизованных получат деньги и при рождении ребёнка — 50 тыс. рублей. Предлагается также ввести выплаты на питание детей. Помимо этого, шла речь о помощи семьям в оплате коммунальных услуг.