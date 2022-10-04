Руководитель белгородской «Кровли Плюс» ответит в суде за смерть жестянщика

11 февраля жестянщик во время кровельных работ на крыше нежилого здания в Белгороде, работая без необходимой квалификации, опыта подобных работ, предохранительного пояса и защитной каски, упал с высоты 11 метров на грунт возле здания. Рабочий получил множество травм, от которых впоследствии скончался.