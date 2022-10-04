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Руководитель белгородской «Кровли Плюс» ответит в суде за смерть жестянщика

4 октября 15:06
Фото: 1MI
11 февраля мужчина погиб во время кровельных работ, так как был без страховки. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Белгородской области.

11 февраля жестянщик во время кровельных работ на крыше нежилого здания в Белгороде, работая без необходимой квалификации, опыта подобных работ, предохранительного пояса и защитной каски, упал с высоты 11 метров на грунт возле здания. Рабочий получил множество травм, от которых впоследствии скончался.

По версии следствия, руководитель ООО «Кровля Плюс» допустил многочисленные нарушения в сфере охраны труда.

В настоящий момент следком завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя организации. Дело передадут в суд. Отметим, что в отношении руководителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, что ранее белгородская компания заплатила семье погибшего жестянщика 1 млн рублей.

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#Алина Харина#Происшествия#Белгород#Уголовное дело#Строительная компания#Кровля
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