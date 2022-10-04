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Россиянам разрешили записываться в добровольцы через «Госуслуги»

4 октября 12:12
Фото: 1MI
На портале теперь ещё можно обжаловать решения о мобилизации. Подавать жалобы нужно на сайте с помощью бота.

Россияне могут пожаловаться на решение о мобилизации или записаться в добровольцы через «Госуслуги». На сервисе появилась специальная форма для подачи жалоб на решения призывных комиссий.

Обратиться могут мобилизованные россияне, у которых есть основания для получения отсрочки. Заявления перенаправят в призывные комиссии по регионам.

Также жители страны могут записаться в добровольцы на специальной странице. Это распространяется на тех, кому повестки не пришли. В форме для записи сказано, что желающие попасть в добровольческий отряд могут не состоять в запасе.

 

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#Общество#Операция на Украине#Частичная мобилизация#Госуслуги#Записаться добровольцем#Наталья Корявых
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