Пока в белгородских компаниях ЖКХ — обыски, по приграничным районам опять стреляют

4 октября в офисах компаний сферы ЖКХ и у физлиц прошли обыски, сообщил Вячеслав Гладков. Больше подробностей от губернатора не было, кроме того, что следственные действия шли уже давно.
«Бел.Ру» узнало, что коррупционные схемы разворачивались в региональном Фонде содействия реформированию ЖКХ. Участвовало в них большое количество бизнесменов и должностных лиц. Возбуждено уголовное дело.
В ночь на 4 октября система ПВО сработала в Ровеньском районе. Пострадавших и разрушений нет. После шумной ночи во дворе частного дома жители обнаружили часть от ракеты, а в поле — воронку.
Днём система ПВО сработала в Валуйском горокруге. Над Казинкой сбили четыре ракеты. В этом случае тоже обошлось без жертв и пострадавших.
Новогодние праздники в Белгороде могут пройти без дорогостоящей ёлки. О том, что от её установки на Соборной площади могут отказаться, накануне сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, при принятии решения будут смотреть на оперативную обстановку. От катка тем временем уже точно решили отказаться.
Мнение белгородцев разделилось. В связи с этим редакция «Бел.Ру» запустила опрос на тему установки новогодней ёлки. Ответить можно по ссылке ниже.