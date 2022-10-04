Пока в белгородских компаниях ЖКХ — обыски, по приграничным районам опять стреляют

Новогодние праздники в Белгороде могут пройти без дорогостоящей ёлки. О том, что от её установки на Соборной площади могут отказаться, накануне сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, при принятии решения будут смотреть на оперативную обстановку. От катка тем временем уже точно решили отказаться.