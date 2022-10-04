Поэтический концерт и «Апология абсурда»: в Белгороде пройдёт фестиваль «Этажи»

9 октября в филармонии выступит проект BalaLadies in Jazz. Вместе с женским балалаечным ансамблем на сцену выйдет Белгородский академический русский оркестр под управлением Евгения Алешникова. На другой площадке пройдёт мастер-класс «Bani-мир. Как жить в мире неопределённости & Креативность» от коуча и тренера неформального образования Натальи Гаиной. Мероприятия стартуют в 17:00.