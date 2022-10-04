Поэтический концерт и «Апология абсурда»: в Белгороде пройдёт фестиваль «Этажи»

В Белгороде пройдёт фестиваль искусств «Этажи. Креатив& Арт». Первый день, 7 октября, откроется пластическим спектаклем, объединяющим джаз, классику и хип-хоп. Затем в программе — поэтический концерт #РАВИ_ПИШЕТ, основанный на произведениях Татьяны Равиловой и музыке симфонического оркестра Белгородской филармонии. Начнутся мероприятия в 19:00.
В субботу, 8 октября, московская театральная группа «Подтекст» покажет моноспектакль «Апология абсурда» по поэме Иосифа Бродского «Посвящается Ялте». Помимо этого, с концертом выступит LinettDali x sbwy. Линетт Дали — участница шоу «Песни» на ТНТ, работает в жанрах экспериментальный соул и R&B. Программа второго фестивального дня начнётся в 17:00.
9 октября в филармонии выступит проект BalaLadies in Jazz. Вместе с женским балалаечным ансамблем на сцену выйдет Белгородский академический русский оркестр под управлением Евгения Алешникова. На другой площадке пройдёт мастер-класс «Bani-мир. Как жить в мире неопределённости & Креативность» от коуча и тренера неформального образования Натальи Гаиной. Мероприятия стартуют в 17:00.
Помимо этого, 8 и 9 октября в филармонии прочитает лекции искусствовед Тата Тимофеева. Тема первого дня — развитие мирового искусства от Первобытности до XX века, тема второго — русский авангард.
Все три фестивальных дня также будут работать выставка «Разговоры по душам» художницы Оксаны Глущенко, маркет талантов «Блошка».