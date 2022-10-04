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Почти 20 тыс. белгородских пенсионеров получили пенсии с индексацией после увольнения

4 октября 14:38
Фото: 1MI
Работающие пенсионеры получают выплаты без учёта индексаций, рассказали в региональном правительстве.

Почти 20 тыс. пенсионеров в Белгородской области после увольнения получили проиндексированные пенсии. Общая сумма на это количество людей составила 200 млн рублей.

Для работающих выплаты направляют без учёта индексации. В правительстве области напомнили, что никакие заявления в ПФР после прекращения трудовой деятельности подавать не нужно.

Начало выплаты пенсии в полном размере с доплатой происходит через три месяца. Уточняется, что, если пенсионер устроится на работу вновь, то размер его страховой пенсии не уменьшится.

 

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#Общество#Пенсии#Наталья Корявых
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