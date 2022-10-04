Почти 20 тыс. белгородских пенсионеров получили пенсии с индексацией после увольнения

Почти 20 тыс. пенсионеров в Белгородской области после увольнения получили проиндексированные пенсии. Общая сумма на это количество людей составила 200 млн рублей.
Для работающих выплаты направляют без учёта индексации. В правительстве области напомнили, что никакие заявления в ПФР после прекращения трудовой деятельности подавать не нужно.
Начало выплаты пенсии в полном размере с доплатой происходит через три месяца. Уточняется, что, если пенсионер устроится на работу вновь, то размер его страховой пенсии не уменьшится.