По белгородским дорогам ездят машины с камерами фиксации превышения скорости

По словам чиновника, на сегодняшний день в Белгородской области тестируют два прибора контроля скорости в движении.
Это приборы, которые вмонтированы в легковые автомобили и контролируют нарушения скоростных режимов в движении.
Сергей Евтушенко
Евтушенко отметил, что в настоящее время по дорогам региона ездят два легковых автомобиля, в которых вмонтированы системы.
Это обычный автомобиль. На лобовом стекле вмонтирован прибор контроля скорости движения. Едет автомобиль с камерой, я еду впереди, и прибор фиксирует с какой скоростью я еду, фиксируя участок, «читая» знаки.
Сергей Евтушенко
Чиновник отметил, что в настоящее время власти пытаются понять, насколько система качественно работает. Если тест покажет положительный результат, данные приборы введут в эксплуатацию.