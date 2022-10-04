Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

По белгородским дорогам ездят машины с камерами фиксации превышения скорости

4 октября 13:11
Фото: 1MI
Речь идёт о приборах контроля скорости в движении. Их установили на легковые автомобили, которые ездят по Белгородской области. Об этом сообщил региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

По словам чиновника, на сегодняшний день в Белгородской области тестируют два прибора контроля скорости в движении.

Это приборы, которые вмонтированы в легковые автомобили и контролируют нарушения скоростных режимов в движении.
Сергей Евтушенко

Евтушенко отметил, что в настоящее время по дорогам региона ездят два легковых автомобиля, в которых вмонтированы системы.

Это обычный автомобиль. На лобовом стекле вмонтирован прибор контроля скорости движения. Едет автомобиль с камерой, я еду впереди, и прибор фиксирует с какой скоростью я еду, фиксируя участок, «читая» знаки.
Сергей Евтушенко

Чиновник отметил, что в настоящее время власти пытаются понять, насколько система качественно работает. Если тест покажет положительный результат, данные приборы введут в эксплуатацию.

Читайте также:
Белгородцы обстреливают камеры фотовидеофиксации на опорахНа выделенных для автобусов полосах в Белгороде установили девять камерБелгородцы жалуются на работу уличной камеры и большие траты на выпускной
#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгородская область#Автомобиль#Скорость движения#Система#Тестовый режим работы
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18